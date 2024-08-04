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السوداني خلال اتصال هاتفي تلقاه من بلينكن : أن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزّة، ومن توسّعه إلى لبنان، وردع ولجم نتنياهو


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد.

وأكد السوداني للوزير بلينكن، بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن "منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزّة، ومن توسّعه إلى لبنان، وردع ولجم نتنياهو وحكومته، ومنع سلطات الاحتلال الصهيوني من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاته المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاته نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن "رغبة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بأن يؤدي العراق دوراً في ضبط الأوضاع بالمنطقة، والحيلولة دون حدوث تصعيد من مختلف الأطراف، وذلك استمراراً لجهود العراق في دعم استقرار المنطقة والسلم الإقليمي".

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