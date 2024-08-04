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مصدر: صدور استقدام بحق وزير التعليم العالي الاسبق قصي السهيل
وكالة انباء براثا
60
2024-08-04
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مصدر: صدور استقدام بحق وزير التعليم العالي الاسبق قصي السهيل
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