عمليات بغداد : العثور على جثة أم وطفلها شرقي بغداد .. والقبض على الجاني

عثرت القوات الامنية على جثة ام وطفلها شمال بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد انه :" بعد ورود معلومات تفيد بوجود " جثة لأم وطفلها " في منطقة بوب الشام شرقي العاصمة بغداد، على الفور توجهت قوة من الشرطة الاتحادية والتوجه لمكان الحادث، وبعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري تم التوصل الى الجاني واعتقاله داخل منزله في مجمع بسماية وتسليمه الى الجهات المختصة بعد اقامة دعوى قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".