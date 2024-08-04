السوداني وعلاوي يبحثان الاوضاع العامة وجهود الحكومة وخطواتها الجادة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس حزب الوفاق الوطني العراقي إياد علاوي.

وشهد اللقاء ، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ،بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة جهود الحكومة وخطواتها الجادة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، الذي يعدّ أساساً لتنمية جميع القطاعات الحيوية، ويرتقي بالواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين في جميع أنحاء العراق.

وتطرق السوداني وعلاوي إلى الأوضاع في المنطقة، والتحديات التي تواجهها في ظل زيادة وتيرة الاعتداءات الدامية لسلطات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والتأكيد على سيادة العراق، وأمنه الذي يعدّ بوابة لأمن المنطقة واستقرارها.