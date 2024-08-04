الامن الوطني يعلن الإطاحة بالإرهابي "ابو هاجر" شمالي بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد (4 آب 2024)، الإطاحة بالإرهابي "ابو هاجر" في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر الجهاز في بيان،، أن "مفارزه تمكنت وبعملية نوعية تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المكنى (أبو هاجر) في قضاء الطارمية شمالِ بغداد".

وأضاف ان "الإرهابي يقوم بعمليات الترهيب والابتزاز بحق أبناء القضاء من شيوخ العشائر والوجهاء والمنتسبين للقوات الامنية عبر إرساله رسائل نصية إلى الهواتف يتوعد فيها بالقتل والتصفية، فضلاً عن تهديده المواطنين الذين يقومون بنصب كاميرات في منازلهم خشية كشف تحركاته أو هويته"، مبينا انه "بعد مواجهته بالأدلة الدامغة اعترف صراحةً بقيامه بالتهديد تحت عنوان ما يسمى (ولاية شمالِ بغداد)".

وبين الجهاز انه "تم ضُبط بحوزته عدد من شرائح السيم كارت واسلحة واطلاقات نارية"، مؤكدا انه "تمت إحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".