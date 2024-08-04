المندلاوي: يجب تطوير القدرات التسليحية للعراق بشراء انظمة دفاع متطورة

اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ان امن العراق لا يتجزأ عن امن المنطقة ويجب تطوير القدرات التسليحية بشراء انظمة دفاع متطورة ".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بالنيابة ، في بيان :" ان المندلاوي التقى بمكتبه اليوم، رئيس اركان الجيش ، الفريق الاول الركن عبد الامير رشيد يار الله، بحضور عدد من النواب، لمناقشة الوضع الإمني في عموم البلاد، والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فضلا عن خطة تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين " عليه السلام" .

واكد المندلاوي ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لتحقيق الاستقرار في المحافظات كافة ، لا سيما المناطق التي تتكرر فيها الخروقات الامنية، عبر إعادة توزيع القطات العسكرية، وإطلاق الحملات الاستباقية لتطهيرها من الخلايا النائمة،

فيما بين ان :" امن واستقرار البلاد يتأثر بما يجري في المنطقة من احداث وتطورات ولا يتجزأ عن الامن الاقليمي، وهذا يستدعي وضع رؤية شاملة لمواجهة المخاطر داخليًا وخارجيًا، عبر تطوير قدرات الجيش في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز ، والاهتمام بشراء انظمة دفاع متطورة لحفظ سيادة الوطن وامنه واستقراره"