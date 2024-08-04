القاضي زيدان يفتتح المحكمة التجارية في بغداد

افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (4 آب 2024)، مبنى المحكمة التجارية في بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان،، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان افتتح مبنى المحكمة التجارية في بغداد والتي تختص بجميع الدعاوى التجارية في العاصمة".

وأضاف أن "الافتتاح حضره رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة، ونواب رئيس الاستئناف وقضاة المحكمة التجارية"، مبينا أن "المبنى الجديد للمحكمة تم إنشاءه بمساهمة من قبل رابطة المصارف العراقية".