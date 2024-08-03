رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين من الايزيديين ومحاسبة الجناة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين من الايزيديين ومحاسبة الجناة.
وقال الرئيس في الذكرى السنوية العاشرة للابادة الايزيدية :نُحيي بإجلال وإكرام الشهداء والتضحيات الجسام التي بُذلت في مواجهة الإرهاب الداعشي وافشال مخططاته الخبيثة في استهداف الايزيديين وباقي العراقيين.
واضاف : نؤكد بهذه المناسبة ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الدولي للكشف عن مصير باقي المغيبين، ومحاسبة الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء أعمالهم الإجرامية ، والعمل على عودة جميع النازحين الايزيديين الى مدينة سنجار وتعزيز امنها واستقرارها وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة ليعيشوا بكرامة وسلام.
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