محافظ كربلاء يبحث مع وكيل وزير النقل خطة النقل في زيارة الاربعين

بحث محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي مع وكيل وزارة النقل الدكتور حازم الحفاظي خطة النقل أثناء زيارة الاربعين القادمة.
وتم خلال اللقاء تم بحث ومناقشة اليات التعاون والتنسيق مابين الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة النقل والاستحضارات لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام
واكد المحافظ خلال اللقاء اهمية العمل المشترك والتكاملي مع الوزارات الاتحادية لتحقيق الاهداف المشتركة بنجاح خطة النقل خلال الزيارة المباركة ورجوع الزائرين الى منازلهم بسهولة ويسر .
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