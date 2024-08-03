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أمين وزارة الدفاع يناقش مع قائد طيران الجيش الجديد تطوير منظومة التسليح والتجهيز لقيادة طيران الجيش


ناقش الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك مع قائد طيران الجيش اللواء الطيار الركن محمد عبد الكريم الساعدي، اهم القضايا التي تخص تطوير منظومة التسليح والتجهيز لقيادة طيران الجيش.

وأشاد الأمين العام خلال لقائه بمكتبه اليوم، بحسب بيان وزارة الدفاع، بدور صقور الجو الأبطال في دك أوكار الإرهاب في جميع صفحات القتال، ومشاركة بقية قطعات الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن والأمان بربوع عراقنا الحبيب.

وهنأ الأمين العام في نهاية اللقاء، قائد طيران الجيش، بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، متمنيا له دوام النجاح والعطاء في عمله، للنهوض بواقع مفاصل القيادة وتشكيلاتها، بما يخدم تطلعات المؤسسة العسكرية

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أمين وزارة الدفاع يناقش مع قائد طيران الجيش الجديد تطوير منظومة التسليح والتجهيز لقيادة طيران الجيش
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