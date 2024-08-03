السوداني يؤكد أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (3 آب 2024)، أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، فيما شدد على ضرورة نبذ التهميش والحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما التقى في لقاء منفصل آخر، أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وذلك ضمن متابعة تفاهمات القوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك".

وأكد السوداني بحسب البيان "أهمية مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لاسيما وأنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي، وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها".

وجدد "دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك"، مشدداً على "ضرورة العمل في نسق واحد ونبذ التهميش، من أجل المضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها".