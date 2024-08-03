الأخبار

السوداني يؤكد أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار


اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (3 آب 2024)، أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، فيما شدد على ضرورة نبذ التهميش والحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "السوداني، استقبل أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما التقى في لقاء منفصل آخر، أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وذلك ضمن متابعة تفاهمات القوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك".

وأكد السوداني بحسب البيان "أهمية مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لاسيما وأنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي، وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها".

وجدد "دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك"، مشدداً على "ضرورة العمل في نسق واحد ونبذ التهميش، من أجل المضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ كربلاء يبحث مع وكيل وزير النقل خطة النقل في زيارة الاربعين
أمين وزارة الدفاع يناقش مع قائد طيران الجيش الجديد تطوير منظومة التسليح والتجهيز لقيادة طيران الجيش
النزاهة النيابية : فتح ملفات الفساد في عقود ومشاريع امانة بغداد
نواب يطالبون بانسحاب كامل للقوات الأميركية من العراق في هذا الموعد
السوداني يفتتح مبنى طوارئ مستشفى اليرموك التعليمي
تحذيرات من استغلال أمريكا للتصعيد بالمنطقة لبقاء قواتها في العراق
النزاهـة: إعـادة (326) عقـاراً للـدولة ومنع هدر (36) مليارا في كربلاء
السوداني يؤكد أهمية مواصلة الجهود وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار
شرطة ميسان تلقي القبض على متهم بالارهاب في العمارة
وفد وزاري يطلع على الاجراءات الصحية لزوار الاربعينة في منفذ سفوان الحدودي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك