شرطة ميسان تلقي القبض على متهم بالارهاب في العمارة

القت شرطة ميسان القبض على متهم مطلوب بجرائم الارهاب وذلك خلال عملية امنية نفذت في مدينة العمارة مركز المحافظة".
وقالت قيادة شرطة ميسان في بيان :" ان قوة من قسم شرطة الكرامة بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية ، نفذت ممارسة أمنية لملاحقة المطلوبين وتنفيذ اوامر القبض ، اسفرت عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه أصولياً".
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