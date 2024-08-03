وفد وزاري يطلع على الاجراءات الصحية لزوار الاربعينة في منفذ سفوان الحدودي

تفقد وفد من وزارة الصحة اليوم السبت ، منفذ سفوان الحدودي للاطلاع على الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الصحي في المنفذ لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام والوافدين من دول الخليج العربي عبر المنفذ.

وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة البصرة الدكتور تحسين صادق النزال" ان وفدا وزاريا برئاسة مدير عام دائرة الصحة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي الى البصرة للاطلاع على واقع الحال للمراكز الصحية التي تقدم خدماتها للوافدين عبر المنفذ من دولة الكويت نحو كربلاء المقدسة لاداء الزيارة الاربعينية .

واضاف بحثنا مع معاون مدير المنفذ الاجراءات الصحية المطلوبة التي تقدم في المركز الصحي .مشيرا الى ان الخطة الوزارية الخاصة بزيارة الاربعين تم اجراءات بعض التعديلات عليها من قبل دائرة صحة البصرة .

واوضح " تم توفير التجهيزات الطبية والادوية وكذلك سيارات الاسعاف ، في المركز فضلا عن انتشار عدد من سيارات الاسعاف في طريق المشاية لتقديم افضل الخدمات لزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام .