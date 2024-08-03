انطلاق امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية في مدارس العراق

اعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية، اليوم السبت، انطلاق الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية للدور الثاني في بغداد والمحافظات للعام الدراسي ٢٠٢٣_٢٠٢٤.

وقال المكتب في بيان إن "الامتحانات جرت بعد الانتهاء من تجهيز المراكز الامتحانية بالمستلزمات اللوجستية والفنية وتوفير متطلبات نجاح الامتحانات قبل ايام من الآن".

وأشار المكتب الى "انسيابية اداء الامتحان الاول فضلاً عن التزام التلاميذ ومديري المراكز والمراقبين بالتعليمات الصادرة من وزير التربية واللجان الامتحانية الدائمة والفرعية وسط أمنيات النجاح والتفوق لتلاميذنا الأعزاء".