وفد عراقي يصل الى الدوحة لتقديم العزاء باستشهاد هنية

وصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي،الى العاصمة القطرية الدوحة على راس حكومي لتقديم واجب العزاء باستشهاد إسماعيل هنية.

وذكرت وزارة العمل في بيان ، أن "أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وصل الى العاصمة القطرية الدوحة على راس حكومي لغرض تقديم واجب العزاء إلى القيادة السياسية لحركة حماس وذوي القائد الجهادي إسماعيل هنية".

وأضافت، أن " الأسدي نقل موقف الحكومة العراقية المساند للقضية الفلسطينية، والتي تُعد جوهر وأساس مواقف العراقيين حكومة وشعباً".

وأكد الاسدي، بحسب البيان، أن "حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الغاصب تجاه أهلنا في فلسطين المحتلة لن تُمحى من سجله الإجرامي، وأن الحكومة العراقية لن تتوانى في التعبير عن مواقفها ضد ما يمارسه الكيان بحق المدنيين والعزل، وتكرار حوادث الاستهداف في المنطقة،كما حيا صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما قدمه الشهيد هنية واسرته من قدوة واسوة لكل الاحرار في العالم"