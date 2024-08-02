شرطة كربلاء تشرع بتسجيل المواكب الحسينية للمشاركة بزيارة الأربعين

شرعت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتسجيل المواكب الحسينية للمشاركة في تقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين (ع).

وذكر مدير اعلام شرطة كربلاء العقيد احسان الاسدي انه :" ضمن الاستعدادات الأمنية الجارية لزيارة أربعينية الامام الحسين (ع) باشرت شعبة الوافدين والزائرين في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة ، بالتعاون مع هيئة المواكب الحسينية والعتبات المقدسة ، بتسجيل المواكب الحسينية للمشاركة في تقديم الخدمات للزائرين".

واوضح، انه :" استنادا الى توجيهات محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، سيتم اخذ التعهدات القانونية من اصحاب المواكب وإصدار الباجات والكفالات الخاصة بهم لتسهيل دخولهم وحركتهم في المحافظة ايام الزيارة المليونية"، منوها الى، ان "هذه العملية التنظيمية تأتي من اجل عدم حصول خروقات امنية".

واشار الاسدي الى، انه "تم توجيه كفلاء المواكب والهيئات بالالتزام بالشروط الصحية واجراءات السلامة والأمان والتعاون مع الأجهزة الامنية والخدمية للحفاظ على الأمن والسلامة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة"