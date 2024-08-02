مصادر: لا اتفاق بين مكونات كركوك وتمسك عربي بمنصب المحافظ

اكدت مصادر سياسية في كركوك ،تمسك الاعضاء العرب الستة في مجلس محافظة كركوك بمنصب المحافظ كأستحقاق لعرب كركوك كونهم الأكثر قائمة لها مقاعد في مجلس المحافظة من مجموع 16 مقعدا.

وقالت المصادر ، بعد 10 اشهر ليس هناك اي اتفاق وما يجري هو حوارات منفصلة لا ترتقي لاتفاق بين مكونات كركوك في ضوء المادة 13 من قانون انتخابات كركوك الذي تنص على ان تشكل حكومة كركوك باتفاق وتوافق مكوناتها الثلاثة (العرب والاكراد والتركمان )

وأوضحت ان الاتحاد الوطني يسعى إلى "تنصيب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عضو مجلس المحافظة ريبوار طه محافظاً لكركوك، ورئيس المجلس إلى العرب ، وهو ما يرفضه اغلب الاعضاء العرب والتركمان ،

ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، بواقع 5 للاتحاد الوطني و2 للحزب الديمقراطي الكردستاني ، و6 للمكون العربي بينها 3 للتحالف العربي في كركوك ومقعدان للقيادة، ومقعد واحد لتحالف العروبة، فيما فاز التركمان بمقعدين، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين الحليف للاتحاد الوطني