مجلس محافظة كربلاء يقر ضوابط جديدة لمنح بطاقة السكن في المحافظة

اقر مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين ضوابط جديدة لمنح بطاقة السكن في المحافظة .
وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس ثائر الطائي في تصريح صحفي:" ان المجلس ،ولغرض ايقاف الاستثناءات من خارج المحافظة والقضاء على العشوائية ، قرر وضع ضوابط لعملية المنح منها مسقط الرأس لاحد الزوجين ومكان العمل وتمليك عقار وان لايكون من ذوي السوابق الجنائية او مرتبطا بحركات دينية متطرفة او الدكات العشائرية".
واضاف : بان المجلس وبالتعاون مع الجهات الامنية في كربلاء والمحافظات التي يروم طالب البطاقة منها التحقيق في الاسماء التي تقدمت مع الاخذ بنظر الاعتبار السلوك ونوع العمل والتوازن الاخلاقي والضبط المجتمعي
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