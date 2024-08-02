مجلس محافظة كربلاء يقر ضوابط جديدة لمنح بطاقة السكن في المحافظة

اقر مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين ضوابط جديدة لمنح بطاقة السكن في المحافظة .

وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس ثائر الطائي في تصريح صحفي:" ان المجلس ،ولغرض ايقاف الاستثناءات من خارج المحافظة والقضاء على العشوائية ، قرر وضع ضوابط لعملية المنح منها مسقط الرأس لاحد الزوجين ومكان العمل وتمليك عقار وان لايكون من ذوي السوابق الجنائية او مرتبطا بحركات دينية متطرفة او الدكات العشائرية".

واضاف : بان المجلس وبالتعاون مع الجهات الامنية في كربلاء والمحافظات التي يروم طالب البطاقة منها التحقيق في الاسماء التي تقدمت مع الاخذ بنظر الاعتبار السلوك ونوع العمل والتوازن الاخلاقي والضبط المجتمعي