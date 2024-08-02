رئيس الوزراء يوجه بالوقوف دقيقة صمت يوم غد السبت تخليدا لشهداء العراق وضحايا الابادة الجماعية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالوقوف دقيقة صمت يوم غد السبت تخليدا لشهداء العراق وضحايا الابادة الجماعية.

وذكر نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في اعمام انه :"بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، على كافة الدوائر التابعة للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، الوقوف دقيقة صمت في يوم 3/ 8 في كل عام بتمام الساعة العاشرة صباحا مع ايقاف سير المركبات تخليدا لارواح جميع شهداء العراق وضحايا الابادة الجماعية في اليوم الوطني للابادة الجماعية للايزيديين والمكونات العراقية الاخرى".