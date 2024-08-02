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الشمري يصل الحدود العراقية السورية


وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الجمعة 2 أب/ أغسطس 2024، الى ناحية الوليد على الحدود العراقية السورية، لافتتاح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان "عبد الأمير الشمري برفقته وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات الحدود وصل ناحية الوليد على الحدود العراقية السورية".

وأشارت الى ان "الغاية من وصول الوزير الى الحدود هو افتتاح مقر قيادة حدود المنطقة الثانية".

 

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