وزير العمل يعلن قرب إطلاق عدد كبير من الحزم الخدمية ويعلق على اختفاء 50 ألف باكستاني

في تصريح له، علق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس 1 أب/ اغسطس 2024، على مزاعم اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، كما أكد قرب إطلاق عدد كبير من الحزم الخدمية للفقراء والمستحقين في محافظة النجف.

وأوضح الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، نعلن إطلاق 25 ألف بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق موقع تمكين لهم اليوم ، داعيا المعاقين لمراجعة مكاتب العمل في المديريات لإيجاد فرص عمل لهم". وأكد قرب إطلاق عدد كبير من الحزم الخدمية للفقراء والمستحقين في محافظة النجف.

ودعا الاسدي، المواطنين في النجف لاستثمار القروض، مبينا، سنعمل على تخفيف الشروط على التقديم وكذلك مبادرة أرزاق وخصصنا مبالغ كبيرة لها.

كما أعلن، انطلاق تصحيح موقف العمالة الأجنبية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مبينا، سنرفع توصيات مشتركة لرئاسة الوزراء لضبط سوق العمل. وفيما يخص اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق، قال الاسدي، هنالك نقل خاطئ حيث تبين انهم خلال السنوات الماضية وذلك بعد التواصل مع الحكومة الباكستانية.