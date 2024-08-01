شرطة بغداد تعتقل 55 مطلوبا في جانب الكرخ

صزّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال 55 متهما وفق مواد قانونية مختلفة، حيث ذكرت القيادة في بيان لها، إنه وضمن الخطط المرسومة من قيادة عمليات بغداد لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض القانون في العاصمة، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن القضاء العراقي، تمكنت قطعاتنا الامنية في شرطة بغداد الكرخ، من إلقاء القبض على (55) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة.

وبيّنت القيادة، أن ذلك جاء خلال إجراء ممارسات أمنية وتجوال لدوريات أقسام الشرطة في عدد من مناطق الكرخ، مشيرة الى تسليم المعتقلين الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.