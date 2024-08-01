الكشف عن اغتيال مستشار إيراني بقصف ضاحية بيروت​

كشفت وكالة فارس الإيرانية، الأربعاء، عن اغتيال مستشار إيراني في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت أمس.

وأفادت وكالة فارس بـ"باستشهاد مستشار عسكري إيراني في الغارة التي نفذها الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية".

وكانت غارة إسرائيلية غادرة استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية ل ‍‍بيروت، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.

بعدها بساعات أعلن بعدها "الجيش الإسرائيلي"، اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية في بيروت