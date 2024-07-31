المندلاوي يدين اغتيال هنية ويؤكد : المقاومة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل انعدام تطبيق القوانين الدولية

ادان رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، العملية الغادرة التي ارتكبها العدو الصهيوني بإغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فيما اكد ان المقاومة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل انعدام تطبيق القوانين الدولية.

وقال المندلاوي في بيان : "نتقدم باحر التعازي وعظيم المواساة الى الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة وكل احرار وشرفاء الأمة، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، مؤكدًا ان "مسيرة القائد الكبير التي قضاها بين الاسر والجهاد من اجل تحرير فلسطين، وقدّم في سبيلها حتى افراد عائلته، شاء الله ان تتكلل بالشهادة لينال بذلك كرامة عظيمة سبقها إليه عدد من قادة المقاومة الذين سالت دماؤهم الزكية لتعبيد طريق عزة وكرامة الامة".

واشار رئيس مجلس النواب بالنيابة،الى ان "الكيان الصهيوني بارتكابه لهذه الحماقة باغتيال الشهيد هنية في طهران، وتكراره لإستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت ومن قبلها اليمن سيُعزّز من وحدة ساحات المقاومة".

واضاف، ان "صمت المنظمات الدولية عن مجازر الإبادة اليومية في غزة شجّع قوات الإحتلال الصهيوني على انتهاك سيادة عدد من دول المنطقة، وان لغة المقاومة والقوة هي الضمانة الوحيدة لحماية الأمة في ظل صمت المنظمات العالمية و انعدام تطبيق القوانين الدولية".

وتابع، ان "المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام إلا بزوال الكيان الصهيوني عن ارض فلسطين المحتلة".