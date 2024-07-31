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إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
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هادي العامري: يواصل العدوان الصهيوني الأمريكي البغيض مسلسل إجرامه متجاوزا أبعد الحدود ومنتهكا كل المعايير
وكالة انباء براثا
86
2024-07-31
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