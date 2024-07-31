الخارجية العراقية تدين اغتيال هنية وتدعو لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف انتهاك سيادة الدول

اعربت حكومة جمهورية العراق عن إدانتها بأشد العبارات لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة غادرة استهدفت مقر إقامته.

واكدت أن هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة. كما تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه اللحظات العصيبة، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول.

وجددت التزامها بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.