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رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا: استهداف أبناء الحشد استهداف لسيادة البلاد وأمنه ، وكُلُّ صوتٍ يفرحُ لهذه الجريمة النكراء ! فليراجع إنتمائه الوطني
وكالة انباء براثا
99
2024-07-31
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