السوداني يلتقي الرئيس الايراني الجديد في الغاصمة طهران

التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في طهران التي وصلها في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، (30 تموز 2024)، لحضور مراسم تنصيب رئيس الجمهورية وتأديته اليمين الدستورية.

وعبّر السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، عن "تهنئة العراق حكومةً وشعباً، للرئيس بزشكيان والشعب الإيراني بنجاح الانتخابات الرئاسية، واختيار خلف للرئيس الراحل السيد ابراهيم رئيسي".

وشهد اللقاء "البحث في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك استعراض الأوضاع والتوترات في المنطقة، والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان على غزّة ومنع اتساع الصراع، وسبل وقف الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، وفتح المنافذ أمام تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة" بحسب البيان.