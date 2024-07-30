مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، المصادقة على تعيين وجبة جديدة من حملة الشهادات العليا والاوائل.

وذكر المجلس في بيان، أنه "قرر بجلسته الطارئة رقم (22) المنعقدة في 30/7/2024 المصادقة على تعيين اكثر من (850) قيد على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات".

واضاف أنه "تم التعيين وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

وبين المجلس ان "الدرجات الوظيفية موزعه على الاختصاصات (معاون مصحح، معاون مترجم، معاون اختصاص نظم معلومات، معاون مهندس، مدرس رابع، معاون مهندس تقني، معاون مهندس زراعي، دبلوم فني، معاون مختبر متدرب (تحليلات مرضية)، كاتب مكتبات، ممرض فني، معلم جامعي رابع)".

واكد المجلس "حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره".