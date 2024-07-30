عمليات بغداد تلقي القبض على إرهابي في اللطيفية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، عن القاء القبض على إرهابي في عصابات داعش بمنطقة اللطيفية جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان إنه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية المنهزمة، تمكنت قوة من اللواء (22) فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من (مكتب استخبارات اللطيفية) وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، من القاء القبض على إرهابي (ينتمي الى عصابات داعش الارهابية)".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته وعلى الفور تم نصب كمين محكم واستدراجه له واعتقاله في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد"، مبينة أنه "تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".