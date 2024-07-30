مديرية المرور تطلق خدمة لوحاتك لبيتك

أعلنت مديرية المرور العامة، عن استحداث خدمة "لوحتك للبيت"، فيما نشرت فيديو توضيحي للراغبين بالتقديم على هذه الخدمة.

وذكرت المديرية، ان التقديم لهذه الخدمة يكون عبر ملئ استمارة الكترونية ودفع رسوم طباعة اللوحات الكترونيا.

وبينت ان تسجيل الدخول عبر بوابة اور، مشيرة الى ان رسالة نصية ستصل الى هاتف الشخص والتي تحتوي على رابط الكتروني لغرض دفع رسوم استبدال اللوحات، وان مفرزة مرورية ستتوجه الى دار المواطن لغرض تثبيت اللوحة.