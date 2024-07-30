تحذير رسمي بقطع الرواتب الشهرية عن هذه الفئة

وجهت هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل، تحذيراً بقطع الرواتب الشهرية للمشمولين ضمن حملة (العراق هويتي) الذين لم يصدروا البطاقة الوطنية الموحدة لحد الان.

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان على المستفيدين المشمولين ضمن حملة (العراق هويتي) الذين لم يصدروا البطاقة الوطنية الموحدة لحد الان مراجعة دوائر، ومديريات الاحوال المدنية في بغداد، والمحافظات للاسراع في انجاز اصدار البطاقة مجاناً.

وحذرت من قطع الاعانة مستقبلاً كون الهيئة تعمل على مقاطعة شاملة للبيانات بالاعتماد على الرقم الوطني الموحد.