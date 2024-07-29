رئيس جهاز مكافحة الارهاب يؤكد الاستعداد لتنفيذ أي واجب "خارج العراق"

اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الركن عبد الكريم عبود، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، استعداد الجهاز لتنفيذ اي واجب خارج الحدود العراقية،، قد يتعلق بما يحدث في سوريا تحديدًا.

وقال رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، خلال حديث مع ابناء الجهاز في زيارة تفقدية، ان "أبطال العمليات الخاصة جاهزون لتنفيذ أي واجب خارج الحدود العراقية يأمر به القائد العام للقوات المُسلحة إذا تطلب الأمر".

واضاف ان "الجهاز اليوم يمتلك القدرات والامكانيات الكافية لتنفيذ اصعب المهام الموكلة به كما وصل إلى أقصى مرحلة من الاستعداد الذهني والبدني".

وتجري في سوريا تحركات مثيرة للريبة مع اصدار قوات قسد "عفو عام" عن اكثر من الف سجين لديها بعضهم او معظمهم متهمون بالارهاب".