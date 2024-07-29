اعتقال متهم اطلق النار على موظفين بمحكمة الدورة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، اعتقال متهم اقدم على اطلاق النار باتجاه مواطن وموظفين اثنين في محكمة تنفيذ الدورة جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة واطلاق نار في منطقة عرب جبور جنوبي العاصمة، على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الالية شرطة اتحادية ومركز شرطة عرب جبور، والتوجه إلى موقع الحادث وتطويقه وتبين وجود تعدي من قبل مجهولين اقدمو على اطلاق النار باتجاه مواطن وموظفين اثنين في محكمة تنفيد الدورة، واصابتهم في منطقة البطن والرأس".

وأضافت، أنه "بعد جمع المعلومات الأولية والتحقيق الاولي تم التوصل الى احد الجناة والقاء القبض عليه وضبط سلاح الجريمة بحوزته ولازال البحث جاري على المتهمين الاخرين وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".