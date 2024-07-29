مفاجآت في نوع الأسلحة وقساوة الرد.. المقاومة الاسلامية في العراق تحضّر 7 محاور لـ"حرب لبنان"

كشف مصدر مقرب من المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، الاتفاق على 7 محاور رئيسية ستطبق "فوراً" مع اي اجتياح اسرائيلي للبنان.

وقال المصدر، ان "ممثلي عدة فصائل عراقية عقدوا في الساعات 48 الماضية سلسلة اجتماعات مهمة لبحث تطورات الموقف الراهن في لبنان مع تسارع الاحداث وتهديدات الكيان الصهيوني بشن عملية اجتياح واسعة مع توجيه ضربات للبنى التحتية لمحور المقاومة في إشارة الى حزب الله".

واضاف ان" الفصائل العراقية اتفقت على 7 محاور مهمة ستطبق بشكل فوري مع اي اجتياح اسرائيلي ابرزها الدخول في معركة مواجهة الكيان مع حلفائه وستكون هناك مفاجات غير متوقعة من خلال نوعية الاسلحة المستخدمة".

واشار الى ان "الفصائل العراقية جادة للغاية من خلال ما رسمته من نقاط الرد التي ستكون قاسية ومغايرة للعمليات السابقة في ظل نوعية متقدمة من الاسلحة التي ستستخدم"، لافتا الى ان "الفصائل مهيا لخوض معركة مفتوحة في جبهات عدة".

وتابع ان "فصائل المقاومة ستعلن في حينها عن طبيعة الرد مع اي تطور يحصل لكن الاكيد بانه ما تم تهيئته سيشكل قوة ردع اخرى".