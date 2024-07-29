البعثة العراقية لأولمبياد باريس 2024 تطالب بازاحة العلم الاسرائيلي من جانبها واللجنة المنظمة ترفض

طالبت البعثة العراقية لاولمبياد باريس 2024 بتحريك العلم الاسرائيلي من جوار العلم العراقي داخل ملاعب كرة القدم في فرنسا خلال فترة الاولمبياد الا ان اللجنة المنظمة رفضت الطلب

وخلال منافسات كرة القدم، تضع اللجنة المنظمة أعلام جميع المنتخبات الأولمبية المشاركة، وعددها 16، في أعلى الاستاد. ومما لفت النظر فورا، مجاورة العلم العراقي إلى جانب العلم الإسرائيلي، خلال جميع ملاعب كرة القدم.

هذا الأمر، دفع البعثة العراقية لتقديم طلب للمنظمين، بإزاحة العلم الإسرائيلي، وهو ما تم رفضه فورا من اللجنة المنظمة.

الا ان الوفد العراقي رفض هذا الاجراء، فيما أشار مختصون ان "هذا الاجراء مقصود تجاه العراق المعروف بمواقفه الرسمية بشأن إسرائيل".

وحصلت احداث سابقة مشابهة لذلك من خلال رفض رياضيين عراقيين مواجهة نظرائهم الإسرائيليين والانسحاب من اللعبة والبطولة أحيانا.

فهل سينسحب الوفد العراقي المشارك في أولمبياد باريس 2024 من البطولة بعد رفض اللجنة المنظمة بتغيير مكان العلم؟