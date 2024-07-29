‏مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات

صادق ‏مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، على وجبة جديدة من التعيينات.

وذكر بيان للمجلس ، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، قرر بجلسته الطارئة رقم (21)، المصادقة على تعيين أكثر من (420) قيدا على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات، على وفق آلية القرعة الإلكترونية للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".

وأضاف البيان، أنه "وفي إطار حرص رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي وأعضائه على حقوق الخريجين، شدد على إنهاء ملف التعيينات بأقرب وقت على وفق مبدأ السرعة والكفاءة، التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به".