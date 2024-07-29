القبض على متهم بالإرهاب في ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، القبض على متهم بالإرهاب في قضاء العمار ضمن المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، تمكنت مفارز قسم شرطة الكرامة بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في احدى مناطق مركز مدينة العمارة".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".