أمين العاصمة: غداً انطلاق المفاوضات مع الشركات المستثمرة لمشروع مترو بغداد

أكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، أن بغداد ستشهد مايعيد مجدها ومكانتها بين العواصم، وذلك خلال اعلان اطلاق اعادة مشروع جسر الشعلة، مؤكدا اطلاق المفاوضات غدا مع الشركات المستثمرة لمشروع مترو بغداد.

وقال كاظم في مؤتمر صحفي عقده خلال إطلاق إعادة مشروع جسر الشعلة إنه "تم اليوم إطلاق مشروع إعمار وإعادة تأهيل مجسر الشعلة على طريق صلاح الدين للمرور السريع وبطول اربعة كيلو مترات؛ وتتضمن أعمال إعمار المجسر، القشط والإكساء بمساحة 120 الف متر مربع واستبدال مفاصل التمدد الخاصة بالمجسر بطول ستة آلاف متر واعمال صيانة مفاصل التمدد الخرسانية لمقتربات المجسر بطول عشرة الاف متر فضلا عن صيانة السياج الواقي بطول خمسة عشر الف متر، وصيانة سياج المشاة بطول 11,5 الف متر".

وأضاف، أن "العاصمة تشهد ثورة للأعمار والبناء قد تثقل كاهل المواطن لما تسببه من زحام مروري، إلا أنها في ذات الوقت ستسهم في إنشاء شبكة طرق متطورة وانسيابية عالية بالسير وخيارات متعددة لسالكي الطريق، ونأمل صبر المواطن ونقدر له ذلك"، لافتا الى أن "العاصمة أضحت بحاجة ملحة الى النهوض بواقعها وقلبه نحو الأفضل بتكاتف الجهود".

وبين أن "من بين جملة المشروعات التي تفخر أمانة بغداد بالمضي بها وتحويلها الى واقع ينعم به مواطنينا هو مشروع مترو بغداد الذي كان حلم لأهالي بغداد والأسبوع الماضي شهد استلام رئيس الوزراء اوراق الشركات المتقدمة لاستثمار المشروع"، مبينا أن "يوم غد ستنطلق حملة المفاوضات مع ائتلاف الشركات المستثمرة وأمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار لغرض استكمال الإجراءات القانونية والفنية للشروع بالمشروع الذي سيرى النور في ظل هذه الحكومة".

وواصل كاظم، أن"هنالك الكثير من المشاريع التي تم إعدادها على أيد خيرة الملاكات الهندسية في أمانة بغداد تنتظر ان ترى النور لينعم المواطن بها, ومن هذا المحفل نعدكم بان الانتظار لن يدوم طويلا وبغداد على موعد مع ما يعيد لها مجدها ومكانتها بين عواصم العالم فعجلة البناء والإعمار لن تقف عند حدود معينة، ولها ذلك مادامت تمتلك المحبين والمخلصين لبغداد أرض الحضارة ومدينة السلام كما كانت وستبقى".