تفاصيل استقطاع رواتب الكوادر التربوية

أوضح مصدر مطلع، اليوم الاثنين (29 تموز 2024)، تفاصيل الاستقطاع الحاصل في رواتب الكوادر التربوية.

وقال المصدر إن "القطع الذي سيتم من رواتب الكوادر التربوية هذا الشهر هو فيما يخص الرقم الوظيفي وحسب كتاب وزارة التخطيط وكتاب الأمانة العامة وبنسبة 1% من الراتب الاسمي مرة واحده بالعمر".

وأضاف، إن "الاستقطاع، سيكون لكل موظف عند الترفيع، وعند وجود أي خطأ بالراتب مراجعة قسم المحاسبة".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت وثيقة صادرة عن وزارة التربية، تُظهر توجيها باستقطاع مبالغ مالية من موظفيها للحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.