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محافظ كركوك : الاطراف التي تتحدث عن ذهاب منصب المحافظ الى شخصية غير عربية لا تمتلك الاغلبية


اكد محافظ كركوك راكان الجبوري، ان الاطراف التي تتحدث عن ذهاب منصب المحافظ الى شخصية غير عربية لا تمتلك الاغلبية.

وقال في بيان ، ان "ذهاب منصب المحافظ الى شخصية غير عربية لا يأتي بالتصريحات والتكهنات وانما بالتوافقات السياسية..مبينا انه " لو كانت الاطراف التي تتحدث عن ذهاب منصب المحافظ لشخصية غير عربية تمتلك الاغلبية لحسمت الامر".

واضاف ان "الادارة التي يتوافق عليها الجميع يجب احترامها والتعاون في انجاحها بغض النظر عن قومية المحافظ.. مشيرا الى ان "على الشخصية التي يتم انتخابها ان تأتي بطريقة تبعث الطمأنينة للجميع وان لا يكون هناك تخوف من اي مكون".

واشار الى ان تدوير المناصب في كركوك يخضع لحوار الكتل السياسية"، لافتا الى ان "على المواطنين والسياسيين في كركوك ان يتقبلوا ان الذي يدير المحافظة يديرها وفق القانون وليس وفق الاهواء لمصلحة مكون او حزب معين".

وتابع ان "البحث عن المصالح الشخصية في كركوك حالة موجودة لدى المكونات"، مؤكدا ان "الاتفاقات السياسية حول تدوير منصب محافظ كركوك لم تصل إلى نهايتها".

وبين ان "بعض الاطراف تسعى إلى نيل منصب المحافظ خلال فترة وجيزة وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة

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