هيئة الحشد الشعبي تعلن الإطاحة بـ35 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من العام الحالي

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإطاحة بـ35 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان:" انه في عمليات نوعية شملت عددا من المحافظات، تمكنت المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بـ35 متهما بالانتماء والترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الاول من عام ٢٠٢٤".

وأضافت:" انه قد جرت عمليات الاعتقال وفقاً لأوامر قبض قضائية ضمن قانون حظر حزب “البعث” النافذ، وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.مبينة ان ذلك ياتي ضمن سلسلة الإنجازات الأمنية المستمرة التي تهدف الى ادامة الامن والاستقرار ومكافحة الأفكار التحريضية والمغرضة في عموم محافظات البلاد.

واشارت الى:" ان المادة الثامنة في قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016 تنص على:يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور او روج لافكاره وارائه بأية وسيلة او هدده او كسب اي شخص للانتماء الى الحزب المذكور، وتكون عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله او من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".