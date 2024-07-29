الحشد العشائري "مطمئن".. لا أثر ولا تأثير لإطلاق "الدواعش" من سجون "قسد"

أكد القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار مندول الجغيفي، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر، ولا مخاوف من تسلل الدواعش بعد اطلاق سراح المئات منهم من قبل قوات "قسد".

وقال الجغيفي في حديث صحفي، إنه "لا يوجد أي خطر يهدد سلامة الأنبار، خاصة بعد الحديث الأخير عن إطلاق سراح المئات من عناصر تنظيم داعش في سوريا".

وأضاف، إن "القوات الأمنية والحشد الشعبي يمسكان بالملف الأمني ولم يعد باستطاعة تنظيم داعش تنفيذ أي هجمات مسلحة، وخلاياه في موضع الدفاع في المناطق الصحراوية التي يتواجد بها".

وأشار إلى أن "الشريط الحدودي مؤمن ولا يوجد أي خطر يهدد سلامة الأنبار ومناطقها الغربية، ووجود داعش في مناطق صحراوية لا تأثير له".

وفي وقت سابق كشف مصدر امني عن صدور أوامر عليا بمضاعفة الإجراءات الأمنية في 11 منطقة قريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا من جهة نينوى والانبار، من خلال الانتشار والكمائن وعمليات التمشيط بالعمق مع تفعيل الجهد الاستخباري لدرء مخاطر أي عمليات تسلل لإرهابيين بعد اطلاق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مؤخراً المئات منهم في سجون تسيطر عليها في سوريا.