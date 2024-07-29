الأخبار

النائب وعد القدو : إطلاق سراح دواعش سوريا رسالة للوفد العراقي المفاوض في واشنطن


اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاثنين، إن اطلاق سراح أكثر من 1000 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا "رسالة غير مباشرة" للوفد العراقي المفاوض في واشنطن بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وقال القدو في حديث صحفي إن "اطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح المعتقلين الدواعش بعد اعتقالهم لستة أعوام، جاء بأمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية وذلك للضغط على الحكومة العراقية وإرسال رسالة الى المفاوضين العراقيين في واشنطن بشأن انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق".

وأضاف القدو، أن "الرسالة مفادها إن العراق اذا قام بإخراج القوات الامريكية، فإنه سيواجه خطر دخول الدواعش الى الأراضي العراقية من جديد"، مستدركا بالقول إن "القوات العراقية بمختلف صنوفها جاهزة ومؤمّنة للحدود مع الجارة سوريا، ولا وجود لخطر تسلل هذه المجاميع الإرهابية".

ودخل الجيش العراقي، السبت (27 تموز 2024) بحالة الإنذار والتأهب القصوى على الحدود العراقية السورية، خاصة بعد اعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إطلاق سراح المئات من المحتجزين في سجونها، بينهم أعداد من المنتمين إلى تنظيم داعش الارهابي، وآخرون متهمون بجرائم غالبيتها تتعلق بالإرهاب بعضهم يحملون الجنسية العراقية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مفاجآت في نوع الأسلحة وقساوة الرد.. المقاومة الاسلامية في العراق تحضّر 7 محاور لـ"حرب لبنان"
البعثة العراقية لأولمبياد باريس 2024 تطالب بازاحة العلم الاسرائيلي من جانبها واللجنة المنظمة ترفض
محافظ ميسان يعلن استحصال الموافقة على تحويل مطار الحلفاية الى مطار مدني
‏مجلس الخدمة يصادق على وجبة جديدة من التعيينات
القبض على متهم بالإرهاب في ميسان
أمين العاصمة: غداً انطلاق المفاوضات مع الشركات المستثمرة لمشروع مترو بغداد
تفاصيل استقطاع رواتب الكوادر التربوية
محافظ كركوك : الاطراف التي تتحدث عن ذهاب منصب المحافظ الى شخصية غير عربية لا تمتلك الاغلبية
القبض على متهم بالسرقة بواسطة التنويم المغناطيسي في بغداد
هيئة الحشد الشعبي تعلن الإطاحة بـ35 متهماً بالترويج لحزب البعث المحظور خلال النصف الأول من العام الحالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
علاء سلمان : احسنتم عظم الله لكم الاجر ...
الموضوع :
الحسين ليس للشيعة وحدهم....بقلم: عبدالعزيز حسن آل زايد * كاتب من أحرار القطيف
فيسبوك