النائب وعد القدو : إطلاق سراح دواعش سوريا رسالة للوفد العراقي المفاوض في واشنطن

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب وعد القدو، اليوم الاثنين، إن اطلاق سراح أكثر من 1000 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا "رسالة غير مباشرة" للوفد العراقي المفاوض في واشنطن بشأن إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وقال القدو في حديث صحفي إن "اطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح المعتقلين الدواعش بعد اعتقالهم لستة أعوام، جاء بأمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية وذلك للضغط على الحكومة العراقية وإرسال رسالة الى المفاوضين العراقيين في واشنطن بشأن انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق".

وأضاف القدو، أن "الرسالة مفادها إن العراق اذا قام بإخراج القوات الامريكية، فإنه سيواجه خطر دخول الدواعش الى الأراضي العراقية من جديد"، مستدركا بالقول إن "القوات العراقية بمختلف صنوفها جاهزة ومؤمّنة للحدود مع الجارة سوريا، ولا وجود لخطر تسلل هذه المجاميع الإرهابية".

ودخل الجيش العراقي، السبت (27 تموز 2024) بحالة الإنذار والتأهب القصوى على الحدود العراقية السورية، خاصة بعد اعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إطلاق سراح المئات من المحتجزين في سجونها، بينهم أعداد من المنتمين إلى تنظيم داعش الارهابي، وآخرون متهمون بجرائم غالبيتها تتعلق بالإرهاب بعضهم يحملون الجنسية العراقية.