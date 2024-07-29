النزاهة تصدر أوامر قبض بحق "متلاعبين" باستلام الحنطة في واسط

أعلن النائب امير المعموري، اليوم الأثنين (29 تموز 2024)، صدور أوامر قبض من هيئة النزاهة الاتحاديَّة بحق مخالفين في مخازن الحنطة بالصويرة في محافظة واسط.
وقال المعموري في منشور على صفحته بمنصة "فيس بوك"، "أوامر قبض من هيئة النزاهة الاتحاديَّة تطيح بالفاسدين المتلاعبين بقوت الشعب الحنطة وصدور أوامر قبض بحق المخالفين في مخازن الصويرة واسط".
وأضاف: إن "اللجان قامت بالتلاعب باستلام وفحص وقفل حتى وصول الحنطة الى المخازن والعمل والتحقيق مستمر في الأماكن الأخرى".
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