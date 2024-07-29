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لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية : هذه ملاحظاتنا على اجراءات البنك المركزي لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار


افصحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ، عن جملة ملاحظات تتعلق باجراءات البنك المركزي لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار .

وذكر عضو اللجنة النائب اسامة البدري ، ان " هناك ملاحظات ووجهات نظر مختلفة بشأن اجراءات البنك المركزي العراقي الحالية في ظل عدم السيطرة على ارتفاع سعر صرف العملة " .

وأوضح ، ان " عدم استقرار سعر الصرف تسبب بظهور السوق الموازي وزيادة العبئ الاقتصادي على المواطنين في ظل ارتفاعً الأسعار جراء تذبذب سعر الصرف ، وهذا يتطلب من إدارة البنك المركزي اتخاذ إجراءات فعالة للحد من تأثير السوق الموازي" .

وأضاف ، أن " البنك المركزي يحتاج إلى تبني سياسات أكثر حزمًا وتنسيقًا مع الجهات الحكومية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس "، داعيا البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات جادة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي 1320 دينار لكل دولار ، والسوق الموازي وضمان استقرار الأسعار .

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لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية : هذه ملاحظاتنا على اجراءات البنك المركزي لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار
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