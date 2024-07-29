مستشار بمجلس الأنبار: ساحات الاعتصام ادخلت "داعش"الارهابي وقادتها يطالبون بالاقلمة

اكد مستشار لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة الانبار، عبد الله الجغيفي، ان ساحات الاعتصام في عام 2013 هي التي ادخلت تنظيم "داعش"الارهابي الى البلاد، فيما اشار الى ان قادة تلك الساحات يطالبون اليوم بالاقلمة.

وقال الجغيفي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، ان "المشرع العراقي وضع الاقلمة كحجر عثرة لأبناء المكونات"، لافتا الى ان "الجماعات التي كانت في ساحات الاعتصام نفسها تطالب بالاقلمة"، مبينا ان "كومشنات كانت تأتي إلى ثوار العشائر من الخليج".

واشار الى ان "اغلب المطالبين بالاقليم السني من خارج المحافظات السنية"، مؤكدا ان "الاجندات التي تحرك داعش تحرك دعاة الاقلمة".

وتابع: "ثوار العشائر احرقوا الانبار والمحافظات السنية"، معتبرا ان "المطالبين بالاقليم يريديون بيع السنة".

واكمل، ان "ما جرى على حديثة ما صار على امة محمد"، موضحا ان "حديثة قاومت داعش قبل وصول التحالف الدولي بـ80 يوما".

واضاف الجغيفي: "سنرفع السلاح ضد من يؤذي الانبار وضمنهم المطالبين بالأقلمة حاليا"،