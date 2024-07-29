ادارة كركوك تعلن جاهزيتها لاحياء ذكرى استشهاد الامام ( زين العابدين )ً وتقرر تعطيل الدوام الرسمي في قضاء داقوق .

أعلنت ادارة محافظة كركوك خلال اجتماع عن،جاهزيتها لاحياء ذكرى شهادة الامام زين العابدين ( عليه السلام ) التي ستكون الخميس القادم ان شاء الله .
واستعرض المجتمعون الاجراءات المتخذة في تأمين الحماية والتي ستبدأ الاربعاء القادم وتكون في ذروتها صباح الخميس ، من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي ،وجهود فرق الدفاع المدني والصحة والدوائر الخدمية من الماء والكهرباء والبلديات وجهود ساندة من المؤسسات الخدمية ،
إلى جانب دور مديرية المرور وتنظيمها حركة السير ،وتنظيم حركة الشاحنات ومركبات الحمل وفق توقيتات محددة ستعلن ايضاً ،وتسهيل حركة وعمل وسائل الإعلام ومساهمتها بالتغطية .
وتقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر قضاء داقوق يوم الخميس القادم ما عدا المؤسسات الخدمية مع تأمين الجهد والإسناد في عموم دوائر المحافظة لدعم وانجاح الزيارة في داقوق
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha