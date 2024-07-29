ادارة كركوك تعلن جاهزيتها لاحياء ذكرى استشهاد الامام ( زين العابدين )ً وتقرر تعطيل الدوام الرسمي في قضاء داقوق .

أعلنت ادارة محافظة كركوك خلال اجتماع عن،جاهزيتها لاحياء ذكرى شهادة الامام زين العابدين ( عليه السلام ) التي ستكون الخميس القادم ان شاء الله .

واستعرض المجتمعون الاجراءات المتخذة في تأمين الحماية والتي ستبدأ الاربعاء القادم وتكون في ذروتها صباح الخميس ، من قبل الجيش والشرطة والحشد الشعبي ،وجهود فرق الدفاع المدني والصحة والدوائر الخدمية من الماء والكهرباء والبلديات وجهود ساندة من المؤسسات الخدمية ،

إلى جانب دور مديرية المرور وتنظيمها حركة السير ،وتنظيم حركة الشاحنات ومركبات الحمل وفق توقيتات محددة ستعلن ايضاً ،وتسهيل حركة وعمل وسائل الإعلام ومساهمتها بالتغطية .

وتقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر قضاء داقوق يوم الخميس القادم ما عدا المؤسسات الخدمية مع تأمين الجهد والإسناد في عموم دوائر المحافظة لدعم وانجاح الزيارة في داقوق