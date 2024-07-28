مجلس الخدمة يدعو حملة شهادة الماجستير الى متابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم التي تبدأ يوم غد الإثنين

دعا مجلس الخدمة الاتحادي حملة شهادة الماجستير لمتابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم التي تبدأ يوم غد الإثنين.

وذكر المجلس في بيان انه حرصاً من المجلس على ضمان حقوق أبنائه من الخريجين من حملة الشهادات العليا المشمولين بقانون 59 لسنة 2017، ومن أجل إتمام ملف التوظيف للمشمولين بهذا القانون ، من الذين لم يتمكنوا من اجراء المقابلات من فئة (حملة شهادة الماجستير)، ولتفادي فقدان حقهم بالتعيين، يدعو مجلس الخدمة أفراد هذه الفئة لمتابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق ٢٩ تموز ٢٠٢٤ ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس ١ آب ٢٠٢٤.

واوضح "سيتم إرسال اشعار لكل متقدم على واجهة حسابه لغرض الاطلاع عليها، تأكيدا لضمان شفافية العمل وسعياً من المجلس بغية معالجة كل الحالات بأختلاف ظروفها