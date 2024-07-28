الأخبار

السوداني :وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه


 اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنّ وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه، لما يمثله من ضمانة لديمومة العملية الانتخابية، التي تعدّ جوهر النظام الديمقراطي وأحد أهم أركانه

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر موسى الحسيني، وبارك له تسلّم مسؤوليته الجديدة في المفوضية، متمنياً له النجاح في مهامه وواجباته.

واطلع السوداني :"على استعدادات المفوضية لإقامة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، حيث وفرت الحكومة كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الخدمة يدعو حملة شهادة الماجستير الى متابعة حساباتهم لغرض معرفة موعد المقابلة الخاص بهم التي تبدأ يوم غد الإثنين
تكليف اللواء سنان البياتي مديراً عاماً للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية
السوداني :وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه
إعفاء ضريبي وغطاء سياسي.. البرلمان يكشف عن "ثقب أسود" بعمل شركات في العراق
الشيخ جنكي يُحمّل طالباني وأخيه مسؤولية بلبلة الاوضاع.. ماذا يجري في السليمانية؟
وفاة عضو مجلس النواب العراقي غاندي محمد الكسنزان
قرارات عليا تخص الاستعداد للزيارة الأربعينية والعام الدراسي الجديد
الصحة تعلن شروط عودة الأطباء المستقيلين والراغبين بالعودة الى الوظيفة
وزير الاوقاف الباكستاني يوضح حول اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق.
عمليات بغداد تصدر توضيح رسمي حول حادثة تسرب الكلور شرقي بغداد.. صاحب المعمل مطلوب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
علاء سلمان : احسنتم عظم الله لكم الاجر ...
الموضوع :
الحسين ليس للشيعة وحدهم....بقلم: عبدالعزيز حسن آل زايد * كاتب من أحرار القطيف
فيسبوك