السوداني :وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنّ وجود مفوضية مهنية ونزيهة تحافظ على حياديتها أمر لا يمكن التهاون معه، لما يمثله من ضمانة لديمومة العملية الانتخابية، التي تعدّ جوهر النظام الديمقراطي وأحد أهم أركانه

وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عامر موسى الحسيني، وبارك له تسلّم مسؤوليته الجديدة في المفوضية، متمنياً له النجاح في مهامه وواجباته.

واطلع السوداني :"على استعدادات المفوضية لإقامة الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، حيث وفرت الحكومة كل المتطلبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.